Тлепшева (Зеушева) Тамара Чаримовна
Место рожденияНальчик, Россия
Дата рождения08.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1990
Отец ребёнка: Тлепшев Бетал Талибович
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Индира Беталовна
Отец ребёнка: Тлепшев Бетал Талибович
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тлепшев Бетал Талибович
Нальчик, Россия