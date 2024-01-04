Тлепшева (Зеушева) Тамара Чаримовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тлепшева (Зеушева) Тамара Чаримовна

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Место рождения

Нальчик, Россия

Дата рождения

08.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960

Отец: Зеушев Чарим Хажпагович

Мать: Зеушева Фатима Хажкасимовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
09.07.1990

Сын: Тлепшев Инал Беталович

Отец ребёнка: Тлепшев Бетал Талибович

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Индира Беталовна

Отец ребёнка: Тлепшев Бетал Талибович

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тлепшев Ислам Беталович

Отец ребёнка: Тлепшев Бетал Талибович

Нальчик, Россия
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