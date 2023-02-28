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Кондюшев Тихон Иванович

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Место рождения

Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Выселки, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кондюшев Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Кондюшева Евдокия Федоровна

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондюшева Мария Тиховновна

Мать ребёнка: Кондюшева Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюшева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Анна Тиховновна

Мать ребёнка: Кондюшева Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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