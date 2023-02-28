Кондюшев Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кондюшев Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Кондюшева Евдокия Федоровна
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондюшева Мария Тиховновна
Мать ребёнка: Кондюшева Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Анна Тиховновна
Мать ребёнка: Кондюшева Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно