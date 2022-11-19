Мельникова (Кондюшева) Анна Тиховновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Кондюшева) Анна Тиховновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондюшев Тихон Иванович

Мать: Кондюшева Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Павел

Смерть
Неизвестно
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