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Кондюшев Владимир Тихонович

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Место рождения

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК

Дата рождения

1937

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кондюшев Тихон Иванович

Мать: Кондюшева Евдокия Федоровна

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
03.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Лидия

Рождение ребёнка
18.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Лидия

Смерть
2021
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