Кондюшев Владимир Тихонович
Место рожденияУзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК
Дата рождения1937
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЧИРЧИК
Рождение ребёнка
03.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Лидия
Рождение ребёнка
18.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Лидия
Смерть
2021