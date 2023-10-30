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Востриков Борис Григорьевич

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: Востриков Григорий Яковлевич

Мать: Вострикова Александра Ивановна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
02.11.1859 ст.

Жена: Вострикова Анна Кузьминична

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Жених: 18 лет Невеста: 17 лет Поручители: Крестьяне села Золотуха Павел Денисович Лепехин, Семен Павлович Лепехин, Тимофей Кузьмич Дьяков, Гервасий Евфимович Болгов, Алексей Кондратьевич Донской и Фед... Показать все
Смерть
Неизвестно
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