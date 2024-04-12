Вострикова (Старкова) Анна Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1842 ст.
Бракосочетание
02.11.1859 ст.
Жених: 18 лет Невеста: 17 лет Поручители: Крестьяне села Золотуха Павел Денисович Лепехин, Семен Павлович Лепехин, Тимофей Кузьмич Дьяков, Гервасий Евфимович Болгов, Алексей Кондратьевич Донской и Фед... Показать все
Смерть
Неизвестно