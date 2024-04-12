Вострикова (Старкова) Анна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Старкова) Анна Кузьминична

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
02.11.1859 ст.

Муж: Востриков Борис Григорьевич

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Жених: 18 лет Невеста: 17 лет Поручители: Крестьяне села Золотуха Павел Денисович Лепехин, Семен Павлович Лепехин, Тимофей Кузьмич Дьяков, Гервасий Евфимович Болгов, Алексей Кондратьевич Донской и Фед... Показать все
Смерть
Неизвестно
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