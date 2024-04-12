Востриков Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Сын: Востриков Борис Григорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Востриков Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Востриков Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Востриков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно
в 1886 году был жив