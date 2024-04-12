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Востриков Григорий Яковлевич

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Вострикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Сын: Востриков Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Востриков Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Востриков Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Востриков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Вострикова Александра Ивановна

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
в 1886 году был жив
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