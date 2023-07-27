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Чередов Анфиноген Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Чередов Константин Самсонов

Мать: Чередова ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чередов Егор Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.09.1853

Сын: Чередов Иван Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.06.1858

Сын: Чередов Фома Анфиногенович

Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Аграфена Фёдоровна

Смерть
1897