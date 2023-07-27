Чередов Анфиноген Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1897
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Чередов Константин Самсонов
Мать: Чередова ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чередов Егор Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.09.1853
Сын: Чередов Иван Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.06.1858
Сын: Чередов Фома Анфиногенович
Мать ребёнка: Чередова Аграфена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1897