Чередова (Чередова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Чередов Анфиноген Константинович
Отец ребёнка: Чередов Константин Самсонов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Чередов Константин Самсонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно