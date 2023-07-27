Чередова (Чередова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Чередова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чередов Анфиноген Константинович

Отец ребёнка: Чередов Константин Самсонов

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Чередов Константин Самсонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Константин Самсонов

Смерть
Неизвестно
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