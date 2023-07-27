Чередова (Чередова) Аграфена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Чередов Егор Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович
Рождение ребёнка
26.09.1853
Сын: Чередов Иван Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович
Рождение ребёнка
30.06.1858
Сын: Чередов Фома Анфиногенович
Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно