Чередова (Чередова) Аграфена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Чередова) Аграфена Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Чередов Егор Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Чередов Леонтий Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович

Рождение ребёнка
26.09.1853

Сын: Чередов Иван Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович

Рождение ребёнка
30.06.1858

Сын: Чередов Фома Анфиногенович

Отец ребёнка: Чередов Анфиноген Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Анфиноген Константинович

Смерть
Неизвестно
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