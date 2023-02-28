Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова (Серегина) Агриппина Марковна

Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна

avatar

Место рождения

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.07.1872 ст.

Дата смерти

Около 1919

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1828 г.р.

Мать

Вычислено 1828 г.р.

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1872 ст.

Отец: Марк Сергеев

Мать: Акулина Сергеева

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1889

Муж: Анисимов Андрей Гаврилович

Это 2-й брак Андрея Гавриловича. Первый брак был в 1888 г. с Марией Сергеевой.
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.

Сын: Анисимов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Гаврилович

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1919
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close