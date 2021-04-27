Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна
женский, родилась 17.07.1872 ст., Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умерла Около 1919, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
МатьАкулина СергееваВычислено 1828 г.р.
ОтецМарк СергеевВычислено 1828 г.р.
Супруги
Анисимов Андрей Гаврилович01.07.1870 ст. г.р.
Дети
Анисимов Василий Андреевич26.07.1912 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1872 ст.
Отец: Марк Сергеев
Мать: Акулина Сергеева
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.
Сын: Анисимов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Гаврилович
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1919
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область