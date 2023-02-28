Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна
Место рождения
Дата рождения17.07.1872 ст.
Дата смертиОколо 1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1872 ст.
Отец: Марк Сергеев
Мать: Акулина Сергеева
Бракосочетание
Около 1889
Это 2-й брак Андрея Гавриловича. Первый брак был в 1888 г. с Марией Сергеевой.
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.
Сын: Анисимов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей Гаврилович
Смерть
Около 1919