Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна 17.07.1872 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась 17.07.1872 ст., Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умерла Около 1919, Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Мать
Акулина СергееваВычислено 1828 г.р.
Отец
Марк СергеевВычислено 1828 г.р.
Супруги
Анисимов Андрей Гаврилович01.07.1870 ст. г.р.
Дети
Анисимов Василий Андреевич26.07.1912 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1872 ст.

Отец: Марк Сергеев

Мать: Акулина Сергеева

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Около 1889

Муж: Анисимов Андрей Гаврилович

Это 2-й брак Андрея Гавриловича. Первый брак был в 1888 г. с Марией Сергеевой.

Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.

Сын: Анисимов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей Гаврилович

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1919
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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