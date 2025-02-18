Марк Сергеев
мужской, родился Вычислено 1828, Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умер После 1872
ОтецСергей ИвановВычислено 1796 г.р.
Супруги
Акулина СергееваВычислено 1828 г.р.
Дети
Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна17.07.1872 ст. г.р.
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Рождение
Вычислено 1828
Отец: Сергей Иванов
Мать: не указана
Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1835
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1846
Жена: Акулина Сергеева
Рождение ребёнка
17.07.1872 ст.
Дочь: Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна
Мать ребёнка: Акулина Сергеева
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1872