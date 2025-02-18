Марк Сергеев Вычислено 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Марк Сергеев

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Вычислено 1828, Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умер После 1872

Отец
Сергей ИвановВычислено 1796 г.р.
Супруги
Акулина СергееваВычислено 1828 г.р.
Дети
Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна17.07.1872 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1828

Отец: Сергей Иванов

Мать: не указана

Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Место жительства
С 1835
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
1846

Жена: Акулина Сергеева

Рождение ребёнка
17.07.1872 ст.

Дочь: Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна

Мать ребёнка: Акулина Сергеева

Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
После 1872

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