Сергей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Марк Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1835
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
До 1835
Смерть
После 1858