Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Марк Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1835
Новопоселенная Орловка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
До 1835
Исленьево, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
После 1858
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