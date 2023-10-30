Анисимов Андрей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения01.07.1870 ст.
Дата смертиОколо 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1870 ст.
Отец: Анисимов Гавриил Иванович
Мать: Агриппина Феодосиева
Бракосочетание
Около 1889
Это 2-й брак Андрея Гавриловича. Первый брак был в 1888 г. с Марией Сергеевой.
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.
Сын: Анисимов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Анисимова Агриппина Марковна
Смерть
Около 1919