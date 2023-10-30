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Анисимов Андрей Гаврилович

Место рождения

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.07.1870 ст.

Дата смерти

Около 1919

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1870 ст.

Отец: Анисимов Гавриил Иванович

Мать: Агриппина Феодосиева

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Анисимова Агриппина Марковна

Это 2-й брак Андрея Гавриловича. Первый брак был в 1888 г. с Марией Сергеевой.
Рождение ребёнка
26.07.1912 ст.

Сын: Анисимов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Анисимова Агриппина Марковна

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1919
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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