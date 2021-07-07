Анисимов Василий Андреевич 26.07.1912 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимов Василий Андреевич

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился 26.07.1912 ст., Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

умер 10.10.1989, Рязань, город Рязань, Рязанская область

Отец
Анисимов Андрей Гаврилович01.07.1870 ст. г.р.
Мать
Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна17.07.1872 ст. г.р.
Супруги
Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна20.06.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912 ст.

Отец: Анисимов Андрей Гаврилович

Мать: Анисимова (Серегина) Агриппина Марковна

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
1946

Жена: Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна

Это 2-й брак Василия Андреевича. Первый брак был в сер. 1930-х с Натальей Иосифовной Сергеевой (1915?-1993).

Работа или профессия
С 1951
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Директор начальной школы д. Хутор Сабурово Куркинского р-на Тульской обл.

Место жительства
С 1951
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
10.10.1989
Рязань, город Рязань, Рязанская область

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