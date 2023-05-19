Анисимов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1912 ст.
Дата смерти10.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912 ст.
Бракосочетание
1946
Это 2-й брак Василия Андреевича. Первый брак был в сер. 1930-х с Натальей Иосифовной Сергеевой (1915?-1993).
Работа или профессия
С 1951
Директор начальной школы д. Хутор Сабурово Куркинского р-на Тульской обл.
Место жительства
С 1951
Смерть
10.10.1989
Рязань, город Рязань, Рязанская область