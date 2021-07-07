Анисимов Василий Андреевич
мужской, родился 26.07.1912 ст., Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
умер 10.10.1989, Рязань, город Рязань, Рязанская область
ОтецАнисимов Андрей Гаврилович01.07.1870 ст. г.р.
МатьАнисимова (Серегина) Агриппина Марковна17.07.1872 ст. г.р.
Супруги
Анисимова (Кобелькова) Елена Алексеевна20.06.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1912 ст.
Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1946
Работа или профессия
С 1951
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1951
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.10.1989
Рязань, город Рязань, Рязанская область