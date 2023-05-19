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Анисимов Василий Андреевич

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Место рождения

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.07.1912 ст.

Дата смерти

10.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
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Рождение
26.07.1912 ст.

Отец: Анисимов Андрей Гаврилович

Мать: Анисимова Агриппина Марковна

Ивановка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1946

Жена: Анисимова Елена Алексеевна

Это 2-й брак Василия Андреевича. Первый брак был в сер. 1930-х с Натальей Иосифовной Сергеевой (1915?-1993).
Работа или профессия
С 1951
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Директор начальной школы д. Хутор Сабурово Куркинского р-на Тульской обл.
Место жительства
С 1951
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.10.1989
Рязань, город Рязань, Рязанская область