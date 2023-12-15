Каранина (Смирнова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1960
Отец: Смирнов Илья
Мать: Смирнова Екатерина
Рождение ребёнка
02.12.1979
Сын: Каранин Дмитрий
Отец ребёнка: Каранин Валерий
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1991
Сын: Каранин Илья
Отец ребёнка: Каранин Валерий
Развод
Неизвестно
Муж: Каранин Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каранин Валерий