Каранина (Смирнова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранина (Смирнова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1960

Отец: Смирнов Илья

Мать: Смирнова Екатерина

Рождение ребёнка
02.12.1979

Сын: Каранин Дмитрий

Отец ребёнка: Каранин Валерий

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1991

Сын: Каранин Илья

Отец ребёнка: Каранин Валерий

Развод
Неизвестно

Муж: Каранин Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каранин Валерий

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