Каранин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каранин Дмитрий

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Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.12.1979

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1979

Отец: Каранин Валерий

Мать: Каранина (Смирнова) Ольга

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Развод
Неизвестно

Жена: Баклагина (Баклагина) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баклагина (Баклагина) Елена

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СПГУВК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклагина (Баклагина) Елена

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баклагина (Баклагина) Елена

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