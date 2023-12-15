Каранин Дмитрий
Место рождения
Дата рождения02.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1979
Отец: Каранин Валерий
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СПГУВК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баклагина (Баклагина) Елена
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баклагина (Баклагина) Елена