Каранин Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1954
Дата смерти08.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1954
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1979
Сын: Каранин Дмитрий
Мать ребёнка: Каранина (Смирнова) Ольга
Рождение ребёнка
1991
Сын: Каранин Илья
Мать ребёнка: Каранина (Смирнова) Ольга
Смерть
08.09.2011
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно