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Каранин Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1954

Дата смерти

08.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1954

Отец: Каранин Валентин Сергеевич

Мать: Каранина (Пичугина) Августина Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Каранина (Смирнова) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каранина (Смирнова) Ольга

Рождение ребёнка
02.12.1979

Сын: Каранин Дмитрий

Мать ребёнка: Каранина (Смирнова) Ольга

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1991

Сын: Каранин Илья

Мать ребёнка: Каранина (Смирнова) Ольга

Смерть
08.09.2011
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

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