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Симаев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Симаев Александр Львович

Мать: Симаева Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Симаев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Симаева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Чухонцева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Симаева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симаева Елизавета Петровна

Смерть
1976
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