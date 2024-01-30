Симаев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1930
Сын: Симаев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Симаева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Чухонцева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Симаева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симаева Елизавета Петровна
Смерть
1976