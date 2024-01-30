Симаева (Удалова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаева (Удалова) Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Симаев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Симаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Чухонцева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Симаев Николай Александрович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Симаев Николай Александрович

Смерть
1999
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