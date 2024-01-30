Симаева (Удалова) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Симаев Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Симаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Чухонцева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Симаев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Симаев Николай Александрович
Смерть
1999