Чухонцева (Симаева) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чухонцев Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чухонцев Фёдор Семёнович
Смерть
1990