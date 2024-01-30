Чухонцева (Симаева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухонцева (Симаева) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Симаев Николай Александрович

Мать: Симаева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чухонцев Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чухонцев Фёдор Семёнович

Смерть
1990
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