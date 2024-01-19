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Гордеев Влас Ефимович

Место рождения

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Гордеев Ефим Петрович

Мать: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евгения Власовна

Мать ребёнка: Гордеева Аграфена Дмитриевна

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Абрам Власович

Мать ребёнка: Гордеева Аграфена Дмитриевна

д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Аграфена Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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