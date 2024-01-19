Гордеев Влас Ефимович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Гордеев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евгения Власовна
Мать ребёнка: Гордеева Аграфена Дмитриевна
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гордеева Аграфена Дмитриевна
д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно