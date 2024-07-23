Гордеева (Карпова) Аграфена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Карпова) Аграфена Дмитриевна

Место рождения

Малые Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Карпов Дмитрий Ефимович

Мать: не указана

Малые Кныши, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Абрам Власович

Отец ребёнка: Гордеев Влас Ефимович

д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Влас Ефимович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евгения Власовна

Отец ребёнка: Гордеев Влас Ефимович

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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