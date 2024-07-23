Гордеева (Карпова) Аграфена Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Карпов Дмитрий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гордеев Влас Ефимович
д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евгения Власовна
Отец ребёнка: Гордеев Влас Ефимович
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно