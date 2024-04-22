Гордеев Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Гордеев Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лукья Ефимовна
Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марья (Мария) Ефимовна
Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно