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Гордеев Ефим Петрович

Место рождения

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Гордеев Пётр Захарович

Мать: не указана

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лукья Ефимовна

Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марья (Мария) Ефимовна

Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гордеев Влас Ефимович

Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гордеев Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гордеев Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Варвара Степановна

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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