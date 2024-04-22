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Гордеева Варвара Степановна

Место рождения

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Лукья Ефимовна

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марья (Мария) Ефимовна

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гордеев Влас Ефимович

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гордеев Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гордеев Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордеев Ефим Петрович

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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