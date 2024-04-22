Гордеева Варвара Степановна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Лукья Ефимовна
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марья (Мария) Ефимовна
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Гордеев Ефим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно