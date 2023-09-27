Самбарова Татьяна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти10.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1924
Дочь: Булгадаева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович
Рождение ребёнка
25.09.1927
Дочь: Гусева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович
с. Хоройск, Эхирит-Булагатский район
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Борхонова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович
Рождение ребёнка
06.01.1939
Дочь: Некрасова Мария (Муся) Николаевна
Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович
Рождение ребёнка
01.04.1941
Дочь: Аля (Альбина) Николаевна
Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович
Рождение ребёнка
08.09.1946
Сын: Самбаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1993