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Самбарова Татьяна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

10.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1924

Дочь: Булгадаева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович

Рождение ребёнка
25.09.1927

Дочь: Гусева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович

с. Хоройск, Эхирит-Булагатский район
Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Борхонова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович

Рождение ребёнка
06.01.1939

Дочь: Некрасова Мария (Муся) Николаевна

Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович

Рождение ребёнка
01.04.1941

Дочь: Аля (Альбина) Николаевна

Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович

Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Самбаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Самбаров Николай Самбарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самбаров Николай Самбарович

Смерть
10.06.1993
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