Борхонова (Самбарова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхонова (Самбарова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1932

Дата смерти

24.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932

Отец: Самбаров Николай Самбарович

Мать: Самбарова Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхонов Андрей Аюрович

Рождение ребёнка
26.03.1958

Сын: Борхонов Юрий Андреевич

Отец ребёнка: Борхонов Андрей Аюрович

Рождение ребёнка
15.07.1959

Сын: Борхонов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Борхонов Андрей Аюрович

Рождение ребёнка
14.02.1963

Дочь: Борхонова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Борхонов Андрей Аюрович

Смерть
24.07.2017

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