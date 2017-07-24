Борхонова (Самбарова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1932
Дата смерти24.07.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1958
Отец ребёнка: Борхонов Андрей Аюрович
Рождение ребёнка
15.07.1959
Сын: Борхонов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Борхонов Андрей Аюрович
Рождение ребёнка
14.02.1963
Дочь: Борхонова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Борхонов Андрей Аюрович
Смерть
24.07.2017