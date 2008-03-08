Самбаров Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1946
Дата смерти08.03.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1971
Дочь: Соколова (Самбарова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Самбарова (Ульянова) Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
10.01.1974
Сын: Самбаров Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Самбарова (Ульянова) Ирина Семеновна
Работа или профессия
1984
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Более 20лет был на этой должности с 1984г | Заведующий кафедрой Автомобильные дороги Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ)
Смерть
08.03.2008