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Самбаров Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1946

Дата смерти

08.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1946

Отец: Самбаров Николай Самбарович

Мать: Самбарова Татьяна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самбарова (Ульянова) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
03.10.1971

Дочь: Соколова (Самбарова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Самбарова (Ульянова) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
10.01.1974

Сын: Самбаров Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Самбарова (Ульянова) Ирина Семеновна

Работа или профессия
1984
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Более 20лет был на этой должности с 1984г | Заведующий кафедрой Автомобильные дороги Иркутского государственного технического университета (ИрГТУ)
Смерть
08.03.2008

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