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Фекла Владимирова

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Место рождения

Александровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.05.1873

Муж: Михайлин Григорий Уаров

Рождение ребёнка
14.10.1875

Дочь: Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1878

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.12.1879

Сын: Михайлин Антон Григорьев

Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Михайлин Павел Григорьев

Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Михайлин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1886

Дочь: Наталья Григорьева

Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1892

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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