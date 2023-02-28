Фекла Владимирова
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1873
Рождение ребёнка
14.10.1875
Дочь: Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров
Рождение ребёнка
01.01.1878
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров
Рождение ребёнка
06.12.1879
Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров
Рождение ребёнка
Около 1883
Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров
Рождение ребёнка
29.01.1884
Сын: Михайлин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров
Рождение ребёнка
31.07.1886
Дочь: Наталья Григорьева
Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров
Рождение ребёнка
14.03.1892
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Михайлин Григорий Уаров
Смерть
Неизвестно