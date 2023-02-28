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Михайлин Василий Григорьев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1884

Отец: Михайлин Григорий Уаров

Мать: Фекла Владимирова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Михайлин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Михайлина Мария Герасимова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Михайлина Мария Герасимова

Рождение ребёнка
23.12.1912

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1917

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Сергеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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