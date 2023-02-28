Михайлин Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения29.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1884
Отец: Михайлин Григорий Уаров
Мать: Фекла Владимирова
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Михайлина Мария Герасимова
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
23.12.1912
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Рождение ребёнка
01.03.1917
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сергеева
Смерть
Неизвестно