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Прасковья Григорьева

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.10.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875

Отец: Михайлин Григорий Уаров

Мать: Фекла Владимирова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1895

Муж: Кружков Федор Иванов

Рождение ребёнка
06.02.1900

Сын: Кружков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Кружков Сергей Федорович

Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Кружков Николай Федорович

Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Кружков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1917

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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