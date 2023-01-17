Прасковья Григорьева
Место рождения
Дата рождения14.10.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1875
Отец: Михайлин Григорий Уаров
Мать: Фекла Владимирова
Бракосочетание
25.01.1895
Муж: Кружков Федор Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1900
Сын: Кружков Алексей Федорович
Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1907
Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов
Рождение ребёнка
30.03.1912
Сын: Кружков Николай Федорович
Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов
Рождение ребёнка
15.11.1914
Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов
Рождение ребёнка
22.07.1917
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кружков Федор Иванов
Смерть
Неизвестно