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Кружков Федор Иванов

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1875

Отец: не указан

Мать: Кружкова Анна Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
25.01.1895

Жена: Прасковья Григорьева

Рождение ребёнка
06.02.1900

Сын: Кружков Алексей Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.09.1907

Сын: Кружков Сергей Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Кружков Николай Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Сын: Кружков Михаил Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1917

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Григорьева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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