Кружков Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения17.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1875
Отец: не указан
Мать: Кружкова Анна Васильева
Бракосочетание
25.01.1895
Жена: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
06.02.1900
Сын: Кружков Алексей Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
27.09.1907
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
30.03.1912
Сын: Кружков Николай Федорович
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
15.11.1914
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
22.07.1917
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Григорьева
Смерть
Неизвестно