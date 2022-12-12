Михайлин Павел Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Михайлин Григорий Уаров
Мать: Фекла Владимирова
Рождение ребёнка
19.02.1907
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
24.08.1909
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михайлин Тимофей? Павлович
Мать ребёнка: Мария Петрова
Рождение ребёнка
03.01.1917
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Петрова
Смерть
Неизвестно