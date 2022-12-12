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Михайлин Павел Григорьев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Михайлин Григорий Уаров

Мать: Фекла Владимирова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1907

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Мария Петрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1909

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Мария Петрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Михайлин Тимофей? Павлович

Мать ребёнка: Мария Петрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1917

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Мария Петрова

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Петрова

Смерть
Неизвестно
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