Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1907
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев
Рождение ребёнка
24.08.1909
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев
Рождение ребёнка
1914
Сын: Михайлин Тимофей? Павлович
Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев
Рождение ребёнка
03.01.1917
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно