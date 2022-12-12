Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1907

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.08.1909

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Михайлин Тимофей? Павлович

Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.01.1917

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Михайлин Павел Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлин Павел Григорьев

Смерть
Неизвестно
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