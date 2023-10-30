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Пругло Степан Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

13.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1899

Отец: Пругло Иван Артемович

Мать: Пругло Параскева Ивановна

Бракосочетание
15.05.1920

Жена: Ищенко Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Пругло Петр Степанович

Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
29.01.1926

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
09.09.1927

Сын: Пругло Владимир Степанович

Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1930

Сын: Пругло Степан Степанович

Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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