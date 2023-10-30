Пругло Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения13.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1899
Отец: Пругло Иван Артемович
Бракосочетание
15.05.1920
Жена: Ищенко Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1922
Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
29.01.1926
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
09.09.1927
Сын: Пругло Владимир Степанович
Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1930
Мать ребёнка: Ищенко Дарья Федоровна
Смерть
Неизвестно