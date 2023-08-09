Ищенко (Пругло) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1920
Рождение ребёнка
22.06.1922
Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1926
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1927
Сын: Пругло Владимир Степанович
Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1930
Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович
Смерть
Неизвестно