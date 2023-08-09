Ищенко (Пругло) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко (Пругло) Дарья Федоровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1920

Муж: Пругло Степан Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Пругло Петр Степанович

Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1926

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1927

Сын: Пругло Владимир Степанович

Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович

Рождение ребёнка
31.07.1930

Сын: Пругло Степан Степанович

Отец ребёнка: Пругло Степан Иванович

Смерть
Неизвестно