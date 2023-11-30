Пругло (Самара) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Самара) Параскева Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1896

Муж: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
17.12.1897

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
13.01.1899

Сын: Пругло Степан Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
03.12.1902

Сын: Пругло Федор Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
16.05.1905

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
15.04.1909

Сын: Пругло Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
06.01.1913

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Пругло Калистрат / Константин / Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
01.10.1916

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Рождение ребёнка
12.07.1919

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович

Бракосочетание
08.06.1921

Муж: Халявко Роман Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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