Пругло (Самара) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1896
Рождение ребёнка
17.12.1897
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
13.01.1899
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
10.05.1901
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
03.12.1902
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
16.05.1905
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
15.04.1909
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
06.01.1913
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Пругло Калистрат / Константин / Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
01.10.1916
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
12.07.1919
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Артемович
Бракосочетание
08.06.1921
Смерть
Неизвестно