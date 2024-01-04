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Пругло Федор Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

03.12.1902

Дата смерти

24.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1827

Жена: Пругло Параскева Ивановна

Рождение
03.12.1902

Отец: Пругло Иван Артемович

Мать: Пругло Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1927

Сын: Пругло Леонид Федорович

Мать ребёнка: Пругло Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1929

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пругло Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1931

Сын: Пругло Василий Федорович

Мать ребёнка: Пругло Параскева Ивановна

Похороны
После 24.10.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58-18001-1212
Смерть
24.10.1943
Участие в ВОВ , убит в бою
Военная служба
С ?.10.1943 по 24.10.1943
Призван Семеновским РВК Запорожской обл.,УССР Красноармеец,рядовой 197 азск 2 гв.мех.корп. 28А, убит в бою
ЦАМО Ф-8493-312934-2
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