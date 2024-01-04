Пругло Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения03.12.1902
Дата смерти24.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1827
Рождение
03.12.1902
Отец: Пругло Иван Артемович
Рождение ребёнка
21.06.1927
Мать ребёнка: Пругло Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1929
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пругло Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1931
Мать ребёнка: Пругло Параскева Ивановна
Похороны
После 24.10.1943
ЦАМО РФ , Ф - 58-18001-1212
Смерть
24.10.1943
Участие в ВОВ , убит в бою
Военная служба
С ?.10.1943 по 24.10.1943
Призван Семеновским РВК Запорожской обл.,УССР Красноармеец,рядовой 197 азск 2 гв.мех.корп. 28А, убит в бою
ЦАМО Ф-8493-312934-2