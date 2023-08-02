Пругло (Харченко) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Харченко) Параскева Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1827

Муж: Пругло Федор Иванович

Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1927

Сын: Пругло Леонид Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1929

Дочь: (Пругло) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Пругло Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1931

Сын: Пругло Василий Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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