Пругло (Харченко) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.01.1827
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1927
Отец ребёнка: Пругло Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1929
Дочь: (Пругло) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Пругло Федор Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1931
Отец ребёнка: Пругло Федор Иванович
Смерть
Неизвестно