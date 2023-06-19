Пивоваров Игнат Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пивоваров Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1922
Сын: Пивоваров Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Варвара Игнатьевна
Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Клавдия Игнатьевна
Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пивоваров Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пивоварова Прасковья
Смерть
Неизвестно