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Пивоваров Игнат Кузьмич

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пивоваров Кузьма

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.05.1922

Сын: Пивоваров Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Варвара Игнатьевна

Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Клавдия Игнатьевна

Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Пивоварова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Прасковья

Смерть
Неизвестно