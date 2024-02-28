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Пивоваров Петр Игнатьевич

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Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

02.05.1922

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1922

Отец: Пивоваров Игнат Кузьмич

Мать: Пивоварова Прасковья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.03.1947

Дочь: Охват Любовь Петровна

Мать ребёнка: Макаренко Елизавета Гавриловна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
16.02.1950

Дочь: Конник Людмила Петровна

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
16.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Григорьевна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
07.04.1956

Дочь: Слюсарь Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Харченко Татьяна Григорьевна

Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаренко Елизавета Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Татьяна Григорьевна

Смерть
11.03.1994
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область
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