Пивоваров Петр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1922
Дата смерти11.03.1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1922
Отец: Пивоваров Игнат Кузьмич
Мать: Пивоварова Прасковья
Рождение ребёнка
22.03.1947
Дочь: Охват Любовь Петровна
Мать ребёнка: Макаренко Елизавета Гавриловна
Рождение ребёнка
16.02.1950
Дочь: Конник Людмила Петровна
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
16.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
07.04.1956
Дочь: Слюсарь Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Харченко Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1994