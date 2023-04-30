Пивоварова (Криворотова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Криворотова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1922

Сын: Пивоваров Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Пивоваров Игнат Кузьмич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Игнат Кузьмич

Смерть
Неизвестно