Сидоров Михаил Исидоров (Старший) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Михаил Исидоров (Старший)

Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Сидоров Исидор (Старший)

Мать: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1798

Сын: Сидоров Савелий Михайлович

Мать ребёнка: Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
01.01.1805

Сын: Сидоров Евдоким Михайлович

Мать ребёнка: Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Агриппина Михайловна (Старший)

Мать ребёнка: Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
01.01.1810

Сын: Сидоров Сидор Михайлович

Мать ребёнка: Анисья Антоновна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Антоновна

Смерть
1823
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close