Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Сидоров Исидор (Старший)
Мать: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1798
Сын: Сидоров Савелий Михайлович
Мать ребёнка: Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
01.01.1805
Сын: Сидоров Евдоким Михайлович
Мать ребёнка: Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Агриппина Михайловна (Старший)
Мать ребёнка: Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
01.01.1810
Мать ребёнка: Анисья Антоновна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Антоновна
Смерть
1823