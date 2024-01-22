(Сидорова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1780
Сын: Сидоров Максим Исидоров (Старший)
Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1782
Сын: Сидоров Алексей Исидоров (Старший)
Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1785
Дочь: Варвара Исидорова (Старший)
Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1792
Дочь: Марина Исидорова (Старшего)
Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)
Бракосочетание
Неизвестно