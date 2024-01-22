(Сидорова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1761

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1780

Сын: Сидоров Максим Исидоров (Старший)

Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1782

Сын: Сидоров Алексей Исидоров (Старший)

Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1785

Дочь: Варвара Исидорова (Старший)

Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сидоров Михаил Младший

Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1792

Дочь: Марина Исидорова (Старшего)

Отец ребёнка: Сидоров Исидор (Старший)

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Исидор (Старший)

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