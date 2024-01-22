Сидоров Исидор (Старший) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Исидор (Старший)

Сидоров Исидор (Старший)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1758

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1758

Отец: Сидоров Лукьян Герасимович

Мать: (Сидорова) Марина Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1780

Сын: Сидоров Максим Исидоров (Старший)

Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1782

Сын: Сидоров Алексей Исидоров (Старший)

Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1785

Дочь: (Сидорова) Варвара Исидорова (Старший)

Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Сидоров Михаил Младший

Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1792

Дочь: (Сидорова) Марина Исидорова (Старшего)

Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.