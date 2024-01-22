Сидоров Исидор (Старший)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1758
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
Развод
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Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1780
Сын: Сидоров Максим Исидоров (Старший)
Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1782
Сын: Сидоров Алексей Исидоров (Старший)
Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1785
Дочь: (Сидорова) Варвара Исидорова (Старший)
Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1792
Дочь: (Сидорова) Марина Исидорова (Старшего)
Мать ребёнка: (Сидорова) Пелагея Ивановна