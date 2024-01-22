(Сидорова) Анисья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Анисья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1776

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1798

Сын: Сидоров Савелий Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Сидорова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Сидорова) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1805

Сын: Сидоров Евдоким Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Сидорова) Агриппина Михайловна (Старший)

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

Рождение ребёнка
01.01.1810

Сын: Сидоров Сидор Михайлович

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)

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