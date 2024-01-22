(Сидорова) Анисья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1798
Сын: Сидоров Савелий Михайлович
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Сидорова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Сидорова) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1805
Сын: Сидоров Евдоким Михайлович
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Сидорова) Агриппина Михайловна (Старший)
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)
Рождение ребёнка
01.01.1810
Отец ребёнка: Сидоров Михаил Исидоров (Старший)