Трофимовъ Максимъ
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Трофимовъ Иванъ
Мать: Трофимова Таисья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Туленкова Пелагѣя
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
1847
Сын: Трофимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
1849
Сын: Трофимовъ Матвѣй
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кобелькова Анастасія
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
01.01.1861
Сын: Трофимовъ Сильвестръ
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
1866
Сын: Трофимовъ Георгій
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
15.12.1868
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Трофимова Христинія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Христинія