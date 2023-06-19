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Трофимовъ Максимъ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Трофимовъ Иванъ

Мать: Трофимова Таисья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Туленкова Пелагѣя

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Сын: Трофимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Трофимовъ Матвѣй

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кобелькова Анастасія

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Рождение ребёнка
01.01.1861

Сын: Трофимовъ Сильвестръ

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Трофимовъ Георгій

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1868

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Христинія