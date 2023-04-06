Трофимова Таисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Таисья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Андреянова Агаѳія

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Трофимовъ Максимъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Трофимовъ Николай

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья (Наталья)

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Романова Татьяна

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимовъ Иванъ

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