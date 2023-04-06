Трофимова Таисья
Место рождения
Дата рождения1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Андреянова Агаѳія
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Трофимовъ Максимъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трофимовъ Николай
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья (Наталья)
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Романова Татьяна
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Трофимовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофимовъ Иванъ