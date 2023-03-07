Туленкова (Трофимова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова (Трофимова) Пелагѣя

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Трофимовъ Максимъ

Мать: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1875

Дочь: Гликерія

Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туленковъ Яковъ

Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Федоръ

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