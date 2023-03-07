Туленкова (Трофимова) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Трофимовъ Максимъ
Мать: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
09.05.1875
Дочь: Гликерія
Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туленковъ Яковъ
Отец ребёнка: Туленковъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Федоръ