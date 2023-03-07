Туленковъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Туленковъ Парѳенъ
Мать: Кутукова Агаѳія
Рождение ребёнка
09.05.1875
Дочь: Гликерія
Мать ребёнка: Туленкова Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Туленкова Пелагѣя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туленковъ Яковъ
Мать ребёнка: Туленкова Пелагѣя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Пелагѣя